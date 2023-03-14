左堆聚落展呈現客家內涵，一舉拿下美國謬思設計銀獎。(客發中心提供)

由客委會客發中心規畫結合生態博物館概念策展，正在佳冬蕭屋展出的【行寮南岸十三庄－左堆聚落展】，首次參加美國「謬思設計大獎」，即獲得2023景觀設計文化遺產類銀獎肯定。

客委會客發中心主任何金樑表示，六堆園區以積極推動「六堆生態博物館」理念經營，並以探究、典藏、展示與行讀等不同面向推展，客發中心在2022年開始籌備「左堆聚落展」時，即以「聚落在地展示」方式策展，一開始就打破既往在一般博物館內展覽的刻板想像形式，用結合生態博物館理念策畫，同時邀請在地居民集體參與。

把聚落特色與生活記憶分享給觀展民眾，讓民眾了解並認同「庄頭就是展現六堆客家的重要一環」，因此連結百年伙房、歷史古蹟與文物等，現地展示300多年來六堆客庄生活的變遷與特色，讓民眾透過實地參觀和體驗，了解和欣賞文物、古蹟，也激發在地居民文化認同與觀展者內心的共鳴。

客發中心表示，本次參展作品展現南臺灣六堆客家聚落的變遷與區域多樣性，目前「行寮南岸十三庄－左堆聚落展」第二檔展覽正在屏東縣佳冬鄉蕭屋伙房展出，展期至2023年4月23日，歡迎民眾踴躍前往參觀。