大陸14日在油氣勘探開發領域實施的「深地工程」再獲重大突破。中國石化對外宣布，位於塔里木盆地的順北84斜井，垂直鑽井深度已突破8937.77公尺，成為目前亞洲陸地上垂直深度最深的千噸井。

央視新聞客戶端報導，所謂千噸井，其實就是測試日產油氣當量超過1000噸的油井。工作人員在對順北84斜井進行測試過程中，獲得高產工業油氣流，日產原油496.4噸、天然氣65.3萬立方公尺，折算油氣當量達到1017噸。

中國石化西北油田副總地質師曹自成說，順北油氣田目前已落實了18條有利的含油氣條帶，順北84斜井位於該油氣田的8號條帶，是該油氣田發現的第22口日產當量千噸井，儲量非常大，前景可以說是很廣闊。

工作人員表示，在距離地面8000公尺的地層開採油氣，難度極大。大陸目前已掌握超深層儲層立體成像技術以及縫洞體精細雕刻技術，識別精度從過去的30公尺提高至現在的15公尺。這就相當於給距離地面8000多公尺的油氣儲藏區進行電腦斷層（CT）掃描，提高開採精度。

報導指出，如今，在順北油氣田，垂直深度超過8000公尺的井就已經有49口，這標誌著全球埋藏最深的油氣田被成功勘探開發。

順北油氣田位於塔里木盆地中西部，塔里木盆地已知超深油氣資源量位居大陸各大盆地之首。而順北油氣田油氣儲層平均埋藏深度超過7300公尺，是世界陸上最深的商業開發油氣田之一。

據了解，目前，世界新增油氣儲量的60％都來自深部地層。深層、超深層已成為油氣重大發現的主要區域。