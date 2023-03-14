揮別口罩！百貨化妝品節重磅回歸，李千娜也喊「手刀快搶」。

揮別口罩，彩妝、保養品買氣回來後，往年三月百貨賣場春妝節、化妝品節活動重磅回歸，台中廣三SOGO、中友百貨明（15）日、後天（16日）起展開感謝祭、周年慶預購，其中化妝品是重中之重，連藝人李千娜都說，「一定要利用這優惠補給化妝品。」

每年三月百貨化服飾和化妝保養品換季上新品，昔日曾以「化妝品節」包裝推出新品優惠，唯自新冠疫情爆發後，全面強制戴口罩使得許多人省去唇妝等化妝品，如今繼室外脫罩後也放寬室內口罩令，百貨業者發現彩妝買氣回籠，連帶保養品需求都有兩位數的成長。

台中廣三SOGO15日起展開感謝祭預購，彩妝品全面滿2千送2百，下殺4折起。（馮惠宜攝）

搭上這波商機，台中廣三SOGO15日起展開感謝祭預購，彩妝品牌摩拳擦掌下殺4折起，還有全館滿千送百及銀行滿額禮，連卡友禮都鎖定解封後最夯的「露營」相關贈品，包括伸縮露營燈風扇、多功能折疊野餐籃、瀝水蓋不鏽鋼泡麵碗等。Smart Card卡友單筆消費滿1000元還能參加「好旅宿大FUN送」抽獎。

中友百貨提早將31周年慶自16日起開放預購，推出化妝品4.4折起、精選16件明星商品2.8折起推出會員加價購，獨家價還能使用家族點數扣抵加購，並邀請知名藝人-李千娜做代言，她更在記者會上表示，一定要利用這個優惠的機會大大補給化妝品、保養品。

特別的是，今年中友百貨也全面以手機APP集點，不同於以往送購物券，今年全館幾乎都適用點數折抵，主題餐廳、美食街皆可折抵使用。

大魯閣新時代購物中心，即日起至3月20日舉辦「美妝盛典」，主打化妝品、內睡衣滿2000元送200元優惠。（大魯閣提供／馮惠宜台中傳真）

而大魯閣新時代購物中心，即日起至3月20日舉辦「美妝盛典」，主打化妝品、內睡衣滿2000元送200元優惠，單筆每滿5千元將再加送100元，最高可一次拿到2000元加碼回饋，內睡衣業種最高回饋率更達到28％。