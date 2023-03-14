中國大陸外交部發言人汪文斌3月14日，主持例行記者會。有記者提問，中方將在俄烏和談方面扮演怎樣的角色？汪文斌指出，前不久中方發布了《關於政治解決烏克蘭危機的中國立場文件》，提出尊重各國主權、摒棄冷戰思維、停火止戰、啟動和談、停止單邊制裁等12條主張，核心就是勸和促談。

汪文斌表示，中方在烏克蘭危機上的立場是一貫明確的，中方同各方保持著溝通。

他指出，在看待和處理國際地區熱點問題上，中方始終堅持維護世界和平，促進共同發展的外交政策宗旨。根據事情本身的是非曲直，堅持致力於推動通過外交談判等方式和平解決衝突。

汪文斌說，在烏克蘭問題上也一樣，前不久中方發布了《關於政治解決烏克蘭危機的中國立場文件》，提出尊重各國主權、摒棄冷戰思維、停火止戰、啟動和談、停止單邊制裁等12條主張，核心就是勸和促談。中方願以此為基礎，同國際社會一道，繼續致力於為政治解決烏克蘭危機發揮建設性作用。