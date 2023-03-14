2024總統大選，藍綠白都想奪得總統寶座，以現階段來看，民進黨最有可能推舉副總統賴清德出戰，民眾黨主席柯文哲也是勢在必行，國民黨的人選卻遲遲未決定。對此，淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山今（14）日就表示，「若2024民進黨賴清德獲勝，兩岸問題將更大，中國大陸恐會來硬的」，引發討論。

財團法人國家政策研究基金會14日舉行「中共兩會後對台政策之影響」座談會，趙春山出席時表示，大陸對台政策配合第二個一百年目標，在2027年習近平第三個任期結束前，將完成從「反獨」到「促統」的戰略轉移。在此期間，中國大陸將以「兩步走」策略，開展「促統」的進程。

趙春山認為，中國大陸將以「兩步走」策略，台灣大選前「冷處理」與蔡英文政府的關係，選後將以反台獨和接受九二共識為指標，建立對台工作的兩套方案。根據《中評社》的報導指出，若是2024民進黨賴清德當選總統，那兩岸的現狀恐怕無法維持現狀，北京的軟手段可能消失，將採用強硬手段。

該份報導更指出，趙春山坦言，若是2024是國民黨執政，那就有望回到之前馬政府八年時的狀況，兩岸將恢復對話、交流擴大，軍機繞台也將減少，擦槍走火可能性不大；但若變成賴清德執政，就不可能維持現狀，這些都是可以預期的。