32歲英國裸體家政婦蕾伊（Lottie Rae）近日自曝時薪50英鎊（約新台幣1858元），入行6年來相當享受這份工作。她說遇到最詭異的工作情況是客戶一起裸體，或是請她來，卻完全不用打掃，她說「怪客戶」通常都有一項共通特質，就是家裡超級乾淨。針對蕾伊的特殊經歷，網友反應熱烈，不過多數人爭論她的時薪太低，不值得這樣工作。

英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，英國裸體家政婦蕾伊近日在Instagram分享擔任裸體家政婦的工作經驗，她說自己於2017年入行，至今已6年，每小時收取50英鎊費用。

Lottie charges £50 an hour (national news)https://t.co/drVWhr8Xzr — LeicestershireLive (@leicslive) March 13, 2023

她似乎相當享受這份工作，稱對自己的身體更有自信，同時也能認識不同的人、嘗試新事物，她似乎也相當滿意酬勞，「這筆錢絕對有幫助，要不是金錢誘因，我不會做。」

蕾伊說入行6年來見過形形色色的人，第一次出勤時嚇到不敢去，因為客戶的房子後面有一片森林，對方還要求她在晚上過去打掃。

不過後續她對自己信心喊話，也真正開始接案。

蕾伊說，整體來看，她的客戶都是一些友善、不錯的人，沒有太超過的要求，不過當中確實有一些比較怪異的，例如有一位客戶的房子是她見過史上最髒，到處是灰塵及汙垢，但當她抵達時，客戶卻要求不要打掃，她說這名客戶不是變態，「他只是想要一些陪伴。」蕾伊一共為這名客戶打掃三次。

另外有一些年輕客戶找她來只是因為有閒錢，想要嘗試新鮮事；還有一名客戶是裸體主義者，「我進門時他已經脫光光了，我們喝咖啡，我和他的狗玩了一下後開始幹活。」

蕾伊也提到另一名客戶在她打掃時看色情片，讓她當場拒絕。她說有一點怪的客戶通常都有共通特質，就是家裡超級乾淨，「這算是一種指標。」

蕾伊的經歷引發網友熱議，不過多數人反映她的時薪太低，有加拿大網友說，加拿大家政婦就算包緊緊，時薪也有100加幣（約新台幣2225元），另一名美國網友說，他聘請的家政婦薪水是蕾伊的三倍，而且還不用脫光。