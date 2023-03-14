即刻救援貓貓成功的警員常政魁。（基隆市警局提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆市警察局第四分局中華路分駐所於11日晚間7時許，接獲報案稱於基隆市中華路某社區地下車庫出入口，不斷有貓咪哀號聲疑似遭鐵捲門夾住，需要警方到場協助救援。

第四分局當下由警員常政魁後趕赴現場查看，只見一隻小貓咪遭車庫鐵捲門壓住下半身，疼痛到不斷哀號，間隙非常小，隨時可能導致貓貓受創嚴重。

警員見貓咪不斷掙扎十分不忍，但手邊苦無任何工具，無法徒手抬起鐵捲門，為避免發生危險，立即聯繫社區住戶前來協助開啟車庫鐵捲門，所幸貓咪在鐵捲門開啟的瞬間就自行往外奔出無大礙，結束這場「貓貓救援記」。

警員返回派出所後接獲許多民眾致電關心，並告知民眾貓貓已平安脫困後，紛紛感謝員警即時救援，也對員警不遺餘力拯救毛孩讚譽有加。第四分局並呼籲，民眾關閉鐵捲門後，請多停留一些時間，等到鐵捲門碰到地面並確認沒有壓到任何東西後再離開，就能避免相似的情況再度發生。

不過事後也有不少網友驚嘆，喵星人被重壓的間隙非常小，如果換作是一般動物可能早就「遭遇不測」。而根據相關研究指出，由於貓咪本身的身體構造與其他動物不同，首先是牠們的鎖骨沒有與肩胛骨連結，自由活動空間大；再者是貓的脊椎骨數量非常多，而且間距很寬，又讓活動度更大，所以貓貓才可以變成網友戲稱的「液體」，鑽到很窄的縫隙或是容器中。

不過即使是如此，像這次的鐵捲門意外，如果重壓過久，貓貓還是有可能會產生窒息等危險，飼主們還是要多加注意，不要讓貓貓陷入危險之中。