桃園市中原文創園區進入完工驗收階段。（文化局提供／呂筱蟬桃園傳真）

桃園市中壢區中原營區在活化計畫下，保留營區19棟庫房群，文化局首波修復10棟打造成為中原文創園區及中原創業村，工程已在今年3月初完工辦理驗收。民代認為，這處號稱「桃園版華山」民眾引頸期盼，期盼設計及相關硬體設備要一次到位，要符合文創精神別淪為另一處蚊子館。

文化局指出，目前桃園市的文創場域，像是中壢馬祖新村、大溪太武新村等，都是眷村建築改造，礙於原有建築空間小，較不適合做複合式的展演，中原營區占地約12公頃，原先為國防部聯合後勤司令部接受美援物資主要倉儲區，市府與國防部合作推動「互助活化閒置營區」，保留19棟庫房群，首波修復10棟，每一棟空間約是120坪大跨距無梁柱，打造民眾可參與的互動式體驗表演場域。

文化局也說，中原文創營區館舍修復由文化資產科負責廳舍修繕，新工程處負責館舍外部植栽、道路管線等工作，廳舍修繕已完工，外部工程預計下個月報竣，之後驗收通過就能開館，並於11月舉行第3屆文創博覽會。各館舍初步規畫有3棟文創展演空間、1棟展演或文創攤位進駐、1棟半戶外活動空間，另有2棟餐飲空間、1棟公共服務及1棟行政辦公空間，還有1棟將交由青年事務局做為人才孵化基地。

市議員謝美英說，現在台灣的文創園區，北有「華山」、「松菸」，南有「駁二」，桃園現在好不容易終於有一個「中原文創營區」，市府也號稱是「桃園版的華山」，攸關桃園文創未來發展的重要指標，如此重要的基地轉型，對桃園而言只許成功不許失敗，而中原園區由營區轉型為文創園區，未來除了靜態展覽也會有動態表演需求，文化局在設計上必需一次到位，除了改建庫房高度是否適宜做為LiveHouse場地，該有的設備都需一應俱求。

她也提到，文創不能也不要無限上綱，桃園做了多少年、喊了多少年的文創，目前也沒有發展出具體輪廓，期盼文化局多參考目前其他縣市文創園區的成功經驗，除了最基本的硬體設備到位外，未來經營方向與展演規畫等，都應符合文創園區的精神。