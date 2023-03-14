2023年國際自由車環台公路大賽在疫情過後再次回歸亞洲巡迴賽的春季賽事，今日進入第3站浪漫台三線站，今年參賽車隊再度展現強大的平均實力，有多達60名車手在終點線上演大集團衝線戲碼，世界二級職業車隊比利時樂透隊的21歲小將德泰吉(Tijl De Decker)以3小時46分18秒奪下單站冠軍，日本右京車隊的荷蘭籍車手克雷德(Raymond Kreder)續披黃衫；而前一天不走運的中華隊在雙雄馮俊凱、杜志濠聯手合作下，最終由馮俊凱取得單站第4、亞洲第1的佳績，也成功為自己扳回顏面！

第3站浪漫台三線站自新竹高鐵站出發，終點設於臺中石岡旅客服務中心。這條長達154.5公里蜿蜒曲折的賽道，穿梭客家風情的三縣市，橫跨新竹縣、苗栗縣和臺中市三個縣市，是本屆環台賽唯一跨縣市的站別，穿越了台灣西北部內山公路的美麗風光，沿途風景如畫，結合了歷史悠久的客庄聚落與原始風土民情，讓人藉由比賽體驗台三線山陵蒼翠之美，客家委員會副主委周江杰表示，「今天適逢白色情人節，環台賽又恰恰來到浪漫台三站更有不同的感覺，沿途會經過15個客庄和各有特色的16個應援團，充份展現出客家人的熱情。」

經過前兩站之後，今共有109名車手參賽，路線中有2個衝刺點和2個登山點，從新竹高鐵站出發後，一放行各車隊頻頻攻擊，但幾波攻擊都被大集團抓回，到25公里左右，才由布蘭登(Davids Brendon，澳洲CPU隊)、卡米羅(Andres Gomez Camilo，英國崔拿提隊)、尤爾特(Jesse Ewart，馬來西亞登嘉樓隊)和金特羅(Leonel Quintero，日本廣島隊)突圍成功形成領先集團，4人領先集團一路領先拿下前兩個衝刺點。

戰況過第2個衝刺點後領先集團被追擊，終點前60公里開始大亂鬥，一度有7人集團再突圍而出，中華隊杜志濠展現鬥志頻頻在前方嘗試突圍，帶出幾波攻勢未成後與馮俊凱留在領先集團保留最後戰力，果然最終仍以大集團方式衝終點，經驗老道的馮俊凱成功在右路突圍而出，最終獲得單站第4佳績，世界二級職業車隊比利時樂透隊的比利時21歲小將德泰吉(Tijl De Decker)獲單站冠軍。

馮俊凱一掃前一天的怨氣，今在浪漫台三線成功扳回顏面，騎出單站亞洲車手的最佳成績，單站第4的名次也僅次於2019年彭源堂的第2名，阿凱說：「因為我們現在只能拼單站，現在跑法跟去年會有很大不同，我們也不用守團隊或藍衫，只能拼單站，但因為我們團隊成績不如人，很難卡在好位置，只能在夾縫中找機會，努力在領先集團中保留體力來做最後衝刺。」

中華隊雙雄馮俊凱、杜志濠兩人半途就開始集結，雖然在仙山時一度落掉，但兩人互相合作成功重返領先集團並且搭上最後的衝刺列車，由馮俊凱取得單站第4佳績，比較可惜是，杜志濠在最後100公尺沒有卡好位，他說：「旁邊有日本愛三車隊衝出來，稍一猶豫沒有跟上，最後是順順著跟著進終點。」杜志濠最終獲得單站第21，亞洲排名回升到第12，但與亞洲第一藍衫車手采亞頌巴(Thanakhan Chaiyasombat)依舊維持一樣的45秒差距。

經過浪漫台三線站後，獲黃衫和圓點衫的車手不變，日本右京車隊的荷蘭籍車手克雷德(Raymond Kreder)今獲分站第3，總成績以累積8小時25分59秒成績續保黃衫，32歲克雷德曾經在2012年參加過環西自由車賽，第三度環台賽終於首次披上黃衫，他說：「我是偏向衝刺型車手，今天一度曾經在最後一個爬坡掉隊，幸好經過下坡和平路再努力追回來，今天路線很有挑戰性，希望能繼續維持下去。」衝刺王綠衫則由單站冠軍德泰吉拿下。

自由車環台公路大賽明將進入南投縣站的「皇后」賽站，總長165.57公里也是今年環台賽的最長一役，南投縣站暌違4年後重返環台賽，也將是決定今年環台賽另一站關鍵賽事。