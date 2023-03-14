大千醫院在地方深耕40餘年。（李京昇攝）

苗栗縣頭份市、竹南鎮人口近年快速成長，但缺乏足夠醫療資源，大千醫療體系前年在竹南鎮規畫建設大千竹南醫院，去年內政部審核通過將預定地變更為醫療專用區，縣府近日則公告興建案將在3年內開發，院區落成後預計可提供600多個病床，並將有60位醫師進駐，大幅提升在地醫療量能。

全縣人口數最高的頭份市，目前有為恭醫院等大型醫院，人口排名第2的竹南鎮，至今仍無大型醫院服務鄉親，根據衛生福利部2019年公告，竹南鎮每萬人口醫師數小於10位，僅有9.6人屬於3級偏遠地區的次醫療區域。

有鑑於在地醫療缺口，大千醫療體系預定在竹南獅山親子公園附近，打造1座「區域級教學醫院」，預計投入23.5億元，去年在苗栗縣政府協助下，順利通過內政部都委會審議，將0.9多公頃的工業區用地，變更為醫療專用區。縣府近日公告發布實施，預計3年內開發興建。

大千醫療體系指出，目前正積極籌備興建計畫，大千竹南醫院預定為地上13層、樓地下3樓的大型醫院，將規畫設置450床急性一般病床、162床特殊病床，並有60位醫師進駐竹南，興建落成後，竹南鎮的醫療分區每萬人醫師數，也將從9.6人提升至12.4人。

另外，除建設醫院提升醫療品質，大千醫療體系也承諾10年內，將投入5000萬補助弱勢病人醫療服務、規劃當地免費交通接駁車、認養社區周邊路燈等措施，來回饋地方鄉親，提升當地生活品質。

苗栗縣府指出，大千竹南醫院計畫建構半開放式醫院，與竹南地區基層診所，及醫學中心如台大醫院醫療與建教合作，整合建立雙向轉診機制，未來南庄、三灣、造橋等地區民眾，可免去舟車勞頓的困擾，約半小時車程即可就近就醫。