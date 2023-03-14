台中巨蛋因原物料上漲、缺工等因素6度上網發包流標，中市府追加預算34億餘元，總經費達近百億，14日台中市議會臨時會專案報告，民進黨市議員批評市府應講清楚預算追加部分「用在哪」？藍營市議員認為，物價飆漲，各縣市重大建設預算皆追加。盧秀燕則強調，這次追加預算沒通過，保證無法發包、保證流標。

民進黨議員李天生指出，「規劃設計監造及專案管理總經費」早在2021年辨妥發包，並已完成規畫設計，量體不變，但這次交通局卻辨理追加6億6244萬元，顯然不合理；何文海、蕭隆澤也說，市府這次追加預算高達34億多，但多數預算的漲幅皆未超過3成，巨蛋暴增的52％究竟是從何而來？請市府說清楚。

議員陳雅惠抨擊，盧市府上任四年孵不出一顆「蛋」，顯示行政執行效率欠佳；陳淑華認為，市府將追加預算原因推給疫情營建物價指數上漲，但預算規模2020就評選出建築師，經費是從去年開始編，細部設計也是去年5月完成，營建物價上漲幅度有到52％嗎？

國民黨議員羅廷瑋指出，有人能保證過一年後不再漲價嗎？前鎮漁港預算從10億增加到70億、台南捷運758億增加到4242億，現在卡預算只會讓人民荷包損失更多。

國民黨議員劉士州說，台中巨蛋追加預算34億多元漲幅52％，看似很多，但比起新竹大台中分院預算漲幅89.19％、台南安平港89％、新竹市立體育場142％，漲幅不算多，若經費追加後，希望市府能盡快開工，不要讓市民失望。

盧秀燕指出，中央及其他縣市工程都比台中增加倍數預算，市府是用最保守算法估計，如這次追加預算沒通過，保證無法發包、保證流標，因為市場行情大家都知道，市府如可通過這次追加，將加速發包、開工。現在什麼都漲，台中若沒把握這次機會，以後會更辛苦。