高雄84歲柯姓老翁日前接到來電，對方自稱是他多年老友，柯翁信以為真，對方表示近期缺錢周轉，需8萬元救急，柯翁不疑有他，日前到銀行匯款，行員驚覺有異報警。警方獲報到場，經過耐心勸阻後，柯翁還是很著急老友近況，於是員警靈機一動，請柯翁撥打電話找「本尊」，老友得知後表示近期並未借錢，柯翁聽聞後鬆一口氣，事後感謝員警幫忙，保住了自己的養老金。

柯翁近期接到來電，對方表示是他多年老友，表示因換新門號，與柯翁打聲招呼，疑似因腔調、口音與老友太像，以及該名老友確實有很多隻手機、門號在使用，令柯翁信以為真，與對方閒話家常，在談話期間，對方表示近期生活急需周轉，想跟柯翁借急。

柯翁不疑有他，13日下午2時前往銀行匯款，行員發現柯翁提供的帳戶並非老友名字，驚覺有異報警。三民第一分局長明派出所獲報到場，耐心的與柯翁表示對方是假冒老友詐騙，但柯翁還是不放心，於是員警靈機一動，透過柯翁手機通訊錄找到老友本尊。

順利連絡上本尊後，老友表示近期生活並無困難需要借錢，柯翁聽聞後終於鬆了口氣，頻頻向員警、行員道謝，保住了自己的養老金。