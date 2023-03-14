捷迅總經理孫鋼銀表示，國際市場自去年第4季開始，經濟雖呈現下行曲線，但因疫情期間捷迅致力於為客戶提供多元解決方案，且去年下半年新客戶進來，遊戲機、民生消費跟伺服器相關出貨成長，帶動去年全年營收及獲利的亮眼業績表現，全年每股盈餘創上櫃以來新高。

對於海運景氣，捷迅認為，目前美國消費疲弱，包括房地產、家居相關產品、金融業、汽車都低迷，第2季末希望能進入傳統旺季，但目前庫存還不少，有市場悲觀預期第3季末轉佳，現在還看不準，仍看整個需求。

隨著全球經貿供應鏈快速變化的局勢，捷迅依照營運目標在海外及東協市場持續擴大服務版圖，已於今年第1季正式在印度駐點，藉此使全球服務網絡更完整，營運成長及獲利狀況也將逐季顯現。

為了提供給客戶多元服務選擇，將於台灣設立發展高端智能物流中心，從海、空運國際運送、報關、到倉儲內庫存、分貨、重整到包裝及派送，一站式全部包辦完成。客戶關係方面，也藉疫情期間更了解客戶的深層需求，須以更靈活、快速、且高附加價值等全方位物流方案，取代市場削價競爭氛圍。

此外，因應公司中長期發展的人才培育，公司亦不受國內高物價及不景氣影響，仍每年持續投入資源招攬新進員工及物流人才，致力於提供員工安心穩定且與國際接軌的工作環境。