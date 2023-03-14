小啄木親鳥利用斷頭的檳榔樹鑿洞育雛，每天忙進忙出。（民眾提供）

台東利嘉林道斷頭的檳榔樹幹上有不少神祕小洞，經民眾仔細觀察發現，原來是1對小啄木在樹幹上鑿洞築巢，每天忙著育雛，還要當稱職的剷屎官，當地生態工作者許瑞明表示，除了小啄木以外，五色鳥也會利用斷頭的檳榔樹築巢，另外還看到大冠鷲等猛禽停棲，檳榔園裡其實生機盎然。

小啄木親鳥利用斷頭的檳榔樹鑿洞育雛，每天忙進忙出。（民眾提供）

利嘉林道山坡地大片檳榔園裡，斷頭枯死的檳榔樹有許多小洞，都是小啄木或五色鳥的傑作，民眾在2月底就發現1對小啄木鳥親鳥在枯死的樹幹上用力鑿洞，過了一陣子，這對鳥爸媽開始輪流銜著各種昆蟲回來哺育幼鳥，還不時要鑽進樹洞清理寶寶的排泄物，忙進忙出，是非常稱職的剷屎官。

小啄木親鳥利用斷頭的檳榔樹鑿洞育雛，每天忙進忙出。（民眾提供）

民眾表示，經過近3周的辛勤育雛，這兩天小啄木「北鼻」羽翼漸豐準備離巢，新生命會在洞口好奇地探看外面的世界，模樣超萌，而鳥爸媽帶回食物的頻率更高也更多樣化，還會守在巢洞的另一邊，引誘寶寶出洞，展開牠們的新生命 。

「沒想到荒廢的檳榔園也生機盎然」，民眾說，除了小啄木會利用斷頭的檳榔樹「安心成家」以外，五色鳥也是當地的主要房客；另外，這些枯死的檳榔樹頭上，也常看到大冠鷲、鳳頭蒼鷹、紅隼等停棲，由於幾乎沒有遮掩，這些猛禽站在制高點可以輕易發現獵物，有利於抑制鼠害。

當地生態工作者許瑞明表示，大家都認為檳榔樹下不會有什麼新鮮事，一般人對檳榔園刻板印象也不好，其實如果沒有施用除草劑、農藥，友善管理，除了鳥類進駐以外，還會吸引滿坑滿谷的螢火蟲，檳榔樹也一直被自然界利用，活著時會附生許多蕨類，枯死的檳榔樹倒伏後，內部腐敗、土壤化後更是許多甲蟲孳生的溫床。