無論與朋友還是情人相處，每個人的性格都不同，就算個性再怎麼合，偶爾還是會爭吵，不過有的人一吵起架，幾乎不肯讓步。《搜狐網》近日分享3個吵架最絕情的星座，甚至不會顧及兩人情誼，只要對方不先讓步，他們就絕不會低頭，雙方可能因此感情破裂。

1、牡羊座

牡羊座平時很好相處，不過一旦與人發生爭執，他們幾乎不讓步，甚至還會冷戰，並非牡羊座得理不饒人，而是他們無法接受對方苛刻的態度，所以就算心裡已原諒對方，但表面上依舊不會退縮，也別指望牡羊座會妥協，只要對方不先示弱，兩人感情很有可能就會破碎。

2、摩羯座

摩羯座不善表達自己的感受，就算產生負面情緒，他們也會藏在心裡，所以與人起爭執時，他們多半選擇沉默，但不說話不代表就不氣憤，他們反而是越安靜越生氣，只要對方不先低頭，摩羯座就不會主動和好，也不會原諒對方，可說是非常恐怖。

3、處女座

處女座吵架時很火爆，不管對方有沒有道理，就算身分比他們高，處女座也不會稍加控制情緒，甚至根本講不聽，對於他們而言，並非是自己處理不得當，而是對方不給面子，別看處女座平時很聽話，但吵架時他們不輸給任何人，也不介意朋友因此離開。