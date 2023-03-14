虎興南路前後端都是4線道。（周麗蘭攝）

雲林高鐵站雙向4線道聯外道路2019年已完工，但夾在聯外道路前後的虎興南路只有2線道，車流不順且易肇事，雲林縣府3度遞案申請中央補助拓寬遭退回，縣府唯恐發生事故，自籌1000多萬元改善，今（14日）舉行通車典禮。

工務處長汪令堯表示，2線道的瓶頸段只有200公尺，前後都是4線道，縣議員多次要求改善，該處自2019年起提報前瞻基礎建設計畫，連續3年被以車流現況良好、無迫切必要退案。

汪令堯說，眼看申請中央補助經費之路滯礙難行，縣府2021年底編列預算，自籌財源1000多萬元，去年設計、發包動工，移植21棵樹木到樹木銀行，把綠地拓寬成為馬路，今年2月完工，打通高鐵周邊最後一個瓶頸點。

虎興南路拓寬工程雖僅200公尺，今通車典禮十分隆重盛大，縣長張麗善、縣議員王鈺齊、黃美瑤、蔡明水、虎尾鎮代會主席林嘉弘、3名虎尾鎮里長到場。

張麗善表示，2019年雲林高鐵聯外道路完工通車後，高鐵特定區內道路系統主要道路包括學府一路、學府路、大隆路、建成路、永興路、科園路、科虎路都是路寬20公尺、4個車道以上，虎興南路2車道，明顯配置不足，有影響交通安全之虞。

張麗善說，向中央申請補助未果，縣府決定自行籌措經費辦理，除拓寬為雙向4車道，亦針對道路線形調整、標誌、號誌優化，增設人行道等周邊設施。