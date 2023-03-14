中國大陸外交部發言人汪文斌3月14日，主持例行記者會在會上宣布，2023年1月8日，對新冠病毒感染實施「乙類乙管」後，中國政府推出了一系列便利中外人員往來措施，受到國際社會普遍歡迎。為進一步便利中外交流合作，中國政府決定自2023年3月15日起，恢復疫情前簽發且仍在有效期內的簽證入境功能，恢復審發包括旅遊在內的各類簽證，恢復區域性免簽政策。

汪文斌表示，前段時間，中方在部分國家試點恢復中國公民出境團隊旅遊，總體實施情況良好。近期，中國疫情保持平穩態勢，民眾出境旅遊需求上升，多國盼望中國遊客到訪。

為此，中方決定，自3月15日起，擴大開放公民出境團隊遊國家試點範圍，為出境旅遊進一步創造有利條件。主管部門將繼續指導旅遊企業周密組織實施。同時，也希望遊客出行前做好自我健康監測，在國外時注意自身安全和防護，嚴格遵守中國及當地防疫要求，做到健康出遊、安全出遊、文明出遊。