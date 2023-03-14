官田鋼14日發佈重訊指出，董事會通過2022年自結財報營收約35.58億元，比2021年的40.36億元，年減11.84％，淨利2.95億元，換算每股盈餘0.69元，比2021年的1.98元，年減65.15％。

官田鋼副董事長陳重憲14日表示，盈餘分派14日尚未討論，不過，官田鋼董事會14日的另一個重大決議是，通過投資52億元，在台南原永康廠廠址建置80MW E-dReg儲能廠，該案已在今年2月取得台灣電力公司併聯審查通過建置同意函。

此外，董事會也通過辦理現金增資，發行7千萬股，保守估計，可募集7至8億元。

陳重憲指出，官田鋼原永康廠廠址建置80MWE-dReg儲能廠，預計今年第二季陸續投入，除了配合政府能源政策的目標，也將提升集團營運績效，增加營收，初步估計，完工啟用之後，每年售電的業外收益大約是7.8億元，至於建廠資金來源，部份來自銀行融資，部份為官田鋼自有資金。

他說，官田鋼去年營收和獲利雙降，主要是因為去年國際鋼價表現欠佳，今年表現要看上游龍頭中鋼的風向，希望今年第二季開始，能夠逐步回穩。

官田鋼今年前2月累計營收約4.09億元，比2022年的5.74億元，年減約28.63％。