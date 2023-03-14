原本預定13日停靠花蓮港的「七海水手號（Seven Seas Mariner）」郵輪，因為花蓮港內風力達7級，為安全起見，船長決定取消靠泊花蓮港，直奔基隆港。基隆港務分公司臨時接獲通知，緊急安排團隊，協助郵輪上的遊客下船體驗基隆廟口的夜生活及夜晚的風情。

基隆港務分公司透露，隨著七海水手號船長基於安全考量，臨時決定取消靠泊花蓮港，提前進入基隆港靠泊。該公司便與C.I.Q.S各機關密切配合，在郵輪抵達基隆港前的幾個小時內，完成所有的任務布置，順利讓郵輪旅客能夠下船體驗饒富文化特色及趣味的基隆「夜生活」。

基隆港務分公司表示，由於七海水手號提前在13日晚間6時30分就搭載542名旅客靠泊基隆港，其中還有40名旅客Fly- Cruise模式（船去機回或機去船回）於基隆港轉換運具。該公司為讓旅客能夠有更好的旅遊感受，特別緊急配合與各單位進行作業協商，C.I.Q.S.單位亦加派人力支援通關查驗作業，讓到港旅客可以從晚間7時到10時都能順利下船入境，並有較足夠的時間體驗基隆港夜間美景。

另一方面，為維護旅客安全及避免外籍旅客因環境不熟錯過回船時間，基隆港務分公司亦規畫遲歸旅客回船動線，讓旅客經西二、西三倉間，走最明亮的動線回到船上，以維護所有旅客安全。14日中午七海水手號船長Aivo Palm特別在西三旅客中心，當面向港務公司代表林健明高級研究員表示非常感謝各單位的配合及努力。

自國際各國的國門正式宣布開放後，基隆港務分公司與C.I.Q.S.單位儼然成為郵輪整備作業的最佳團隊，除了嚴格控管動線安排、流程作業優化到各項突發任務因應，全都仰賴整個團隊的積極參與配合與溝通，相信本次帶給「七海水手號」一個與眾不同的「基港夜體驗」，未來也能秉持著本次的默契配合與謹慎小心，一同為郵輪旅客帶來更多順暢、舒適的旅遊新體驗。