「自助餐」因為能自由挑選菜色，深受不少外食族喜愛。然而一名女網友表示，日前她去某間自助餐店夾了「7菜3主食」，結帳時老闆卻喊價600元，還說：「我們是高檔自助餐」，讓這名女網友覺得無法接受，菜色曝光後，引發兩派網友論戰，有人認為價格合理，但也有人無法接受，直說：「貧窮限制我的想像」。

原PO在《爆料公社》發文表示，日前她去永和某間自助餐花了600元，從她上傳的照片可見，總共點了2碗白飯、1碗湯，3個裝滿的便當盒裡有「7菜、1肉、2海鮮」，不過原PO卻認為價格不太合理。

3個便當盒裡共有7菜、1肉、2海鮮，原PO還另外點了2碗白飯。（圖／爆料公社）

對此，原PO在結帳時直接和老闆反應，沒想到得到的回應竟然是：「我們是高檔自助餐」，原PO一聽當場傻眼，大嘆自己吃米不知道米價，開玩笑說，只能將這頓飯視為御用國師料理的「海陸大餐」。

貼文曝光後，網友紛紛留言回覆，「妳的控肉就3份了，鱈魚1塊、透抽1隻，要看是買給幾個人吃啊」、「餐飲業者真心話，這是合理價錢，海鮮那一盒食材都不錯，肉蛋那一盒也不便宜」、「真的吃米不知米價！這樣的菜色600元剛剛好而已」、「你選的菜色去市場買來煮也要不少錢，說真的，這樣600元在台北差不多」。

不過也有另一派人認為，這價格確實讓人荷包大失血，「這樣大家覺得合理？貧窮限制了我的想像，算貴了吧，份量沒有很多啊」、「當成熱炒在賣喔」、「頂多400元封頂吧」、「600元不如去吃到飽」、「這間我吃過，兩人隨便點就300元以上，嚇到再也不敢去光顧了」。