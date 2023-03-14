墜谷車輛上的陳姓男子死亡多日，左手開放性骨折。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

彰化縣和美鎮一對退休夫妻日前開車出門遊玩後失聯，其家人報請失蹤協尋，調閱監視器畫面發現車輛最後蹤跡位於南投縣鹿谷鄉小半天地區，警消展開在山區搜索6天，最後在銀杏森林一處產業道路下方30公尺深山谷發現其座車，夫妻倆已傷重不治，檢警將相驗釐清死因並調查事故原因。

南投縣鹿谷鄉銀杏森林山區產業道路錯綜複雜，此處為陳姓夫妻疑開車不慎墜谷地點。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

據了解，死者陳姓男子年約55歲與妻子5日開車出門遊玩，當晚沒有返家，且遲遲聯繫不上，親友8日向報警協尋，陳男的手機已經關機，陳妻的手機卻有通沒人接聽，警方調閱路口監視器畫面以車尋人，發現陳姓夫妻最後蹤影在南投縣鹿谷鄉小銀杏森林山區，懷疑夫妻倆不熟路況發生意外，請求當地警消協尋。

陳姓夫妻的車輛翻落30公尺深山谷，兩人在車上傷重不治，直到14日才被發現。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣消防局鹿谷消防分隊、鹿谷分駐所動員約20人，8日起在小半天銀杏森林山區展開搜索，不過山區產業道路錯綜複雜，讓搜救人員彷彿大海撈針，直到14日小半天一名茶農查閱園區監視器畫面才露出曙光。

陳姓夫妻5日開車出遊，在南投縣鹿谷銀杏森林山區疑不慎墜谷，直到14日才被發現。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

茶農說，他查閱茶園監視器，其中1部監視器拍攝到陳姓夫妻的廂型車只進不出，沿著監視器往上走，發現路邊有輪胎擦痕，懷疑該輛廂型車墜谷報警，搜救隊從產業道路往下30公尺才發現廂型車。

搜救人員說，廂型車上發現陳姓夫妻，2人魂斷多日，遺體已僵硬，陳男的左手開放性骨折，陳妻無明顯外傷，研判車輛墜谷時不斷翻滾，造成車上2人傷重不治。檢警將相驗釐清死因，並調查事故原因。