中華民國高爾夫協會今日在台北市市政大樓一樓中庭舉行高爾夫六年振興計畫-基層扎根531啟動計畫。中華高協理事長王政松表示，希望有朝一日能再度擦亮昔日台灣亞洲高爾夫王國這塊閃亮招牌。

王政松說，承蒙蔡英文總統公開呼籲指示:「只要政府、體育界、企業界一起努力支持國際賽事支持高爾夫協會的六年計劃，台灣的高爾夫一定能在國際上發光發熱」。中華高協規劃『高爾夫六年振興計畫-基層扎根531計畫』，此計畫的目標要提升青少年選手的實力與拓展最基層的高爾夫選手數。

基層扎根531計畫是由協會擔任橋樑集結民間資源做整合，協助各縣市至少5間國小、3間國中、1間高中成立高爾夫校隊，推廣高爾夫及進行點線面的高爾夫扎根，從臺北市開始，逐步推廣至各縣市。

預計培養每間學校10-20名選手投入，近10所學校一個縣市的基礎之下，每個縣市就會有200名的基層選手，朝著基層高爾夫選手3000名選手數為目標而邁進。培育基層選手後再透過中華高協的月賽、季賽、小學賽等賽事體系作為驗收，精進選手們高爾夫實力。讓我國青少年選手在國際業餘賽事中發光發熱。同時學校也可以參考競賽表現，招收表現傑出的學生。

王政松再三強調，高爾夫運動的發展需要從最基層做起，這也是整個高爾夫運動的基礎，想要讓更多人有機會學習與參與這項運動，就必須將整個培育的體系串聯起來，此為531計畫最重要的精神與發展的目的。高爾夫發展需要政府、企業和社會各界的共同努力和支持。通過增加高爾夫擊球人口數量、規模、提供基礎訓練、普及教育、加強社會宣傳和推廣等方法，相信可以讓更多人接觸到高爾夫運動。期待基層扎根531計畫從臺北市出發，於各縣市遍地開花。