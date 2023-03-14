匯豐的此一行動，為英國政府、監管單位、潛在買家之間在周末瘋狂的談判畫下句點；目前有許多生物新創公司的生存岌岌可危，美國和歐洲當局也試圖阻止金融業危機的擴大。

根據英國生物產業協會(BIA)的資料，英國約40%的生物科技公司都與矽谷銀行英國分公司有金融合作。

考慮到研發藥物所需的時間和金錢，處於早期階段的生物科技公司往往經營數年而仍無收入，並依賴於矽谷銀行等對新創公司的支持，來繼續研發活動。

根據匯豐銀行的資料顯示，矽谷銀行英國分公司有大約55億英鎊(約合66.6億美元)的放款，約67億英鎊的存款，和大約3000家英國客戶。

在歐洲約有16家科技和生命科學企業已經揭露了對矽谷銀行的曝險，總計約1.9億歐元。在英國的Diaceutics、Ourgene Health和Windward也宣布對矽谷銀行的曝險。

英國投資公司4BIO資本的一位經理人Dima Kuzmin說，許多小型新創公司和執行長都有在矽谷銀行開立帳戶，「我認識並合作過的幾位執行長都把個人資金放在這家銀行，因為該銀行是他們的主銀行。這樣你就可以想像得到焦慮的程度了」。

Kuzmin說，在匯豐進行收購之後，人們仍擔心潛在的系統性影響。較糟的狀況是，投資人開始擔憂生物產業的流動性問題，並對該產業注入較少的融資。

英國政府認為，生技產業對該國經濟成長至關重要。在矽谷銀行倒台之前，英國的葛蘭素史克(GSK)和阿斯利康(AZ)在二月曾提出警告，令人沮喪的稅務環境，以及其它問題，將阻礙英國成為生命科學的超級大國。