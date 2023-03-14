韓聯社報導，北韓今天向東部海域發射兩枚近程彈道飛彈（SRBM），美軍2架偵察機今天先後飛臨南韓東部和西部海域上空。
據報導，偵測彈道飛彈發射徵兆的美國空軍RC-135S「眼鏡蛇」偵察機14日上午7時至8時許飛臨南韓東部海域（東海）。在該機從日本沖繩飛往東海的時間段，北韓恰好從黃海南道長淵郡一帶向東海發射了2枚近程彈道飛彈，預計美軍偵察機已探測到北韓所射飛彈的飛行軌跡和彈著點。
此外，美空軍RC-135U電子偵察機也飛臨南韓，並長時間在西部海域上空飛行，開展監視活動直到14日下午。美國空軍擁有2架該款偵察機，能捕捉到敵軍雷達電磁波並對敵軍防空系統進行分析，還可蒐集來自飛彈基地的電磁波數據。
據分析，美國將2架偵察機臨時調遣至南韓，意在監視北韓試射洲際彈道飛彈（ICBM）等挑釁動向。韓美代號為「自由護盾」的大規模聯合軍演將進行至23日，聯演期間美軍偵察機預計將頻繁現身朝鮮半島。
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