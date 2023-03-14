林襄（中）與師妹張雅涵（右）力挺設計師申⼦芹Jill（左） ，為其創立的服裝品牌Seivson於東京時裝週走秀。（莉奈文創提供）

東京時裝於13日至18日間如火如荼地舉行中，其中台灣設計師品牌Seivson於本季第四度登上東京時裝周日程，本季品牌除在近期東京最火紅的地標「澀⾕HIKARIE」辦秀外，還邀請在台日都擁有高人氣的啦啦隊女神林襄走秀，為Seivson獻上走秀處女秀，成功跨足時尚圈之餘，也滿足日粉的呼喚。

台灣設計師品牌Seivson由設計師申子芹與藝人宋米秦創立，設計師擅長運用解構、重組、挖洞縷空等手法，呈現結構性十足的服裝線條，凸顯女性輪廓，每季的創作也多圍繞著女性議題等，在秀場設計上也都十分用心，不論在東京時裝周、台北時裝周上都是十分受歡迎的品牌，上季品牌期望能夠回歸服裝本質，本季則以「ROOMSERVICE」的概念發表，將房間內只穿到一半的LOOK走上伸展台，期望每位女性穿上品牌服裝後，都能顛覆傳統女性的行憲，呈現高級的時裝性感力量。

首度登上時尚伸展台的林襄透露本身就十分喜歡Seivson，「這是很多⼈嚮往的夢幻舞台，⼀定會緊張，但會拿出最佳狀態給⼤家！」在秀上只見她全身黑色的俐落勁裝，上身僅著黑色細肩帶胸衣，下身則搭配具蓬鬆感的工裝褲，腰間搭配皮帶凸顯腰線，搭配日本時裝愛用的濕髮造型、品牌愛用的高冷妝感，一甩運動場上的甜美形象。

於秀上同經紀公司的師妹張雅涵也被邀請至現場觀秀，「本⾝就很喜歡走秀的氣勢，真的備感榮幸，也很為林襄驕傲，感覺突破到了另⼀個層次，也期待未來有機會出場。」3月14日張雅涵也同步發行新寫真《涵氧女孩》與同名歌曲，林襄也跨刀藝術總監力挺師妹，日本機械手錶品牌也於同天發佈張雅涵為品牌台灣區代言人的好消息，師姐妹可說各自在時尚圈斬露頭角。