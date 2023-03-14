宜蘭縣長林姿妙（中）親自授旗，由宜蘭縣體育會理事長蔡岡志（右）代表接旗。（吳佩蓉攝）

宜蘭縣長林姿妙期許所有選手在競賽場上全力以赴實現目標，突破過往全都穿金戴銀，爭取更好的成績。（吳佩蓉攝）

宜蘭縣政府今（14日）上午8時30分在縣府大廳，舉辦「112年全國原住民族運動會」授旗典禮，縣長林姿妙親自授旗，由宜蘭縣體育會理事長蔡岡志代表接旗，齊心為宜蘭代表隊加油打氣，林姿妙說，期許所有選手在競賽場上全力以赴實現目標，突破過往全都穿金戴銀，爭取更好的成績。

全民運動會將於3月22日至27日在台北市舉辦為期6天的賽事，與來自全國21縣市選手同場競技，參加18個競賽項目，包含田徑、柔道、跆拳道、角力、籃球、棒球、慢速壘球、槌球、五人制足球、傳統射箭、傳統樂舞、傳統路跑、傳統負重等，有564位選手、127位隊職員，共691位隊職員代表參賽。

宜蘭縣承辦110年全國原住民族運動會，總成績為14金4銀16銅，此次可望奪金牌的項目有田徑、柔道、槌球、籃球、傳統路跑、傳統摔角、傳統狩獵7個單項競賽；期盼代表隊發揮平日累積的訓練成果，取得好成績，為宜蘭爭光。

林姿妙表示，宜蘭縣是一個長壽的縣，因為我們有運動，希望成為一個有活力的城市，在110年承辦全國運動會，非常的成功，幾乎零負評！感謝大家的團結合作，讓縣內原住民族群更加的融合，氣氛更歡樂、健康、活潑，亦為縣政推動的目標，期盼在這次接棒的台北市，爭取更好的成績，拚出宜蘭的好生活。