澎湃新聞報導，中國大陸消費者協會14日在北京召開新聞通報會，正式發布《2022年100個城市消費者滿意度測評報告》。測評結果顯示，2022年大陸100個城市消費者滿意度綜合得分為78.81分，總體處於良好水準。據悉，2022年度報告為中消協連續第六年發布城市消費滿意度測評系列報告。大陸綜合得分排名前三名是蘇州、青島、杭州。

據介紹，中消協自2017年以來持續開展消費者滿意度測評工作。

測評結果顯示，儘管受到疫情衝擊影響，2022年度100個城市消費者滿意度綜合得分為78.81分，整體處於良好水準。與往年得分趨勢保持一致，消費市場韌性強、潛力足的特點沒有發生變化。

中消協相關負責人指出，2022年是新冠疫情三年來最艱難的一年，居民生活和消費受到不同程度的衝擊影響。作為消費者主觀感受和情緒的集中測度，滿意度綜合得分仍能保持良好水準，實屬不易。

測評結果表明，2022年男性消費者和女性消費者滿意度得分分別為79.01分、78.62分，近5年調查結果均為男性得分略高於女性。從不同年齡段來看，2022年滿意度得分最高的為15-24周歲群體（79.09分），得分最低的為55-70周歲群體（78.45分）。將消費者按照月收入水準劃分為3000元（人民幣，下同）以下、3000-5000元（含）、5000-8000元（含）和8000元以上4個類別比較可以發現，月均收入8000元以上消費群體的滿意度得分最高，為79.60分，且隨著收入的增加，消費者的滿意度得分呈現出上升趨勢。

中消協相關負責人表示，從地區和城市表現來看，東部和南方地區城市、經濟發展水準高的城市得分明顯高於中西部及經濟發展一般的城市。100個被測評城市得分排名總體穩定，39個城市得分高於大陸綜合得分，蘇州、青島、杭州、煙台、南京、佛山、無錫、廈門、北京、宜昌位居100個城市消費者滿意度綜合得分第1至10名。

社會消費品零售總額是用於觀察消費品市場的規模和地域分布、判斷消費需求對經濟運行的影響程度的重要經濟指標。

中消協相關負責人同時強調，2022年測評得分比2021年下降1.78分，部分指標得分下滑，要重視消費者滿意度測評結果反映出來的民生訴求，著力補齊影響消費的短板。為此，中消協提出四點建議：一是把握擴大內需戰略基點，二是不斷優化營商環境和消費環境，三是統籌強化消費維權服務保障，四是大力提振消費信心。

下一階段，中消協將分批次向被測評城市通報各城市測評具體結果，並組織地方消協通過專家評議、消費者調研、大數據分析等方式，對進一步提升被測評城市消費者滿意度進行深入研究，為推進放心消費環境建設、完善消費者權益保護體制機制、提升消費者滿意度提供全力支持。