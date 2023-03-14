52歲女星陸元琪與資深音樂人袁惟仁離婚後，獨自撫養一對兒女。2月時，陸元琪飛往南韓工作，也帶著兒女同行。此外，她也在臉書上曬出多張兒女互拍的照片，表示：「他們兄妹倆更新的照片也太多了，也不順手拍我幾張美照。」不過此舉意外讓兒女的外貌和穿搭受到網友關注。

陸元琪上個月在臉書發文，透露：「這次的工作她需要拍攝大量的影片、照片回來剪輯」，因此帶著兒子袁義、女兒袁融隨行，希望他們能幫上自己的忙。豈料，兩人都在互拍對方或是自拍。不過，陸元琪趁休息時間，看了一下臉書跟IG，意外發現兄妹倆更新的照片又多又美，讓她無奈表示：「啊請問一下是叫你們出去拍自己膩，也不順手拍我幾張美照，臭小孩！」

此外，陸元琪也在臉書上曬出多張兩人互拍的成果照，只見畫面中陸元琪的女兒捧著一團雪望向鏡頭外，整張照片相當具有意境感，而另一張照片則是在餐廳內，拿著餐具，微吐舌頭做出撒嬌的表情，甜翻了一眾網友的內心，紛紛留言：「也太美了吧」、「妹妹超美」。此外，更有人大讚她：「這才是名符其實最美的星二代。」

此外，雖然陸元琪笑稱兒女是「臭小孩」，但仍為女兒感到驕傲，特地將女兒的照片集結起來做成30秒影片，直言：「這是在這地球上我最愛的女孩兒。」不過也開玩笑的抱怨：「然後韓國男生都一直看她，媽咪我吃味了。」