松山彩虹橋下運動竟遭男子持刀追逐 警獲報壓制送辦

台北市松山區昨（13日）晚有民眾在基隆河左岸河濱公園彩虹橋下運動時，遭街友持刀追砍所幸民眾跑得快，躲過追砍，事後到派出所報案，警方獲報到達現場，將56歲的徐姓男子當場壓制送辦。
警方表示，昨日23時20分許接獲民眾報案，松山區彩虹橋下運動，無故遭徐男（約56歲）持摺疊刀追逐。
警方到場時，發現徐男於公廁躲藏，現場將其壓制，上銬逮捕並查扣其持有之摺疊刀2把。經釐清民眾與徐男並無熟識、糾紛及仇隙，徐男疑似精神異常，2人均無傷勢。警詢後，全案以涉恐嚇罪嫌送臺灣臺北地方檢察署偵辦。
台北市松山區昨（13日）晚有民眾在基隆河左岸河濱公園彩虹橋下運動時，遭街友持刀追砍所幸民眾跑得快，躲過追砍，事後到派出所報案，警方獲報到達現場，將56歲的徐姓男子當場壓制送辦。
警方表示，昨日23時20分許接獲民眾報案，松山區彩虹橋下運動，無故遭徐男（約56歲）持摺疊刀追逐。
警方到場時，發現徐男於公廁躲藏，現場將其壓制，上銬逮捕並查扣其持有之摺疊刀2把。經釐清民眾與徐男並無熟識、糾紛及仇隙，徐男疑似精神異常，2人均無傷勢。警詢後，全案以涉恐嚇罪嫌送臺灣臺北地方檢察署偵辦。
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