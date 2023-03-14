放眼望去，幾乎所有國際賽事的跳高運動員都採取「佛斯貝利式」，也就是「背向式」的姿勢過竿，不過在1968年前並非如此。這個改變要歸功於美國前跳高選手佛斯貝利（Dick Fosbury），他以自創的跳法勇奪1968年奧運男子跳高冠軍，至今仍是最受選手歡迎的姿勢。不過就在昨天，他的經紀人證實佛斯貝利已在12日因淋巴癌復發而過世，享年76歲。

瑞典知名 DJ Avicii 的 MV《Broken Arrows》，講的就是美國前奧運跳高金牌佛斯貝利（Dick Fosbury）的故事。

綜合美聯社和《衛報》報導，包括佛斯貝利在內，過去許多跳高運動員都是用「剪刀式」或是「腹滾式」的跳高法，但成績始終無法突破。某次練習過程中，佛斯貝利想到可以把身體往後仰，避免身體和肚子撞到橫竿的方式，當時雖然看似瘋狂、也不被看好，但他經過不斷苦練、改良，最終在1968年墨西哥奧運會上，成功以自創的跳法創下2.24公尺的佳績，打破當時的奧運紀錄並奪得金牌。

圖為佛斯貝利在1968年墨西哥奧運會，成功以自創的方法跳出2.24公尺的佳績，打破當時的奧運紀錄並奪得金牌。（圖／美聯社）

由於「背向式」跳法成績容易進步，獲得愈來愈多運動員採用。到了1976年以後，奧運場上再也看不到選手採取其他姿勢跳高。佛斯貝利一戰成名後，獲得國內外元首接見，也受邀到世界各地分享自己的人生故事。儘管如此，他也承認名氣為他帶來極大的痛苦。他在一次受訪中表示，希望大眾對他的關注能有終點，「我得到了獎牌，接下來我想回到平地上，和大家待在一起。」

佛斯貝利最終只參加了一屆奧運會，但他的故事和技巧卻改變了後代無數選手。包括前奧運短跑名將麥可強森（Michael Johnson）、波頓（Ato Boldon）在內，許多體壇人士都向這位傳奇運動員獻上哀悼之意。