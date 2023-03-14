明道中學啟動「MingdaoVerse／明道元宇宙」計畫，第1個階段徵選出高中部、國際部與技高部等學生參與3D建模工作坊。（明道中學提供／潘虹恩台中傳真）

明道中學自去年校慶宣布「MingdaoVerse／明道元宇宙」計畫啟動，積極推動元宇宙相關學習，分2階段打造屬於明道的元宇宙。明道中學14日宣布，日前引進產學合作資源，與僑光科技大學、樂橙創意公司，一起提案建置屬於明道的3D虛擬場景，已達到階段性成果。

明道中學指出，明道中學過去參與台中市教育局主辦「台中市元宇宙技職之星」選拔活動，順利獲得「台中市元宇宙技職之星」之榮譽，如今引進大學端僑光科技大學多媒體與遊戲設計系、企業界樂橙創意有限公司等，產學資源已愈來愈豐富，成果也更成熟。

明道中學積極規畫元宇宙，分為2個階段執行以達目標。第1個階段進行「3D建模培訓」，邀請台灣科技大學校友蕭勝文擔任講師，進行3D數位建模人才培訓工作坊，甄選出明道高中部、國際部與技高部等學生參與工作坊的研習，培訓學生初步具備建模的能力。

第2階段則邀請僑光科技大學多媒體與遊戲設計系教授洪炎明為大家說明元宇宙世界，並舉辦「明道元宇宙MingdaoVerse，你我一起走進VR大未來」創意徵求活動。明道中學指出，全校學生可以發揮想像力提供意見，不需要會寫程式也沒關係，學生通過的提案，經由樂橙創意有限公司完成3D建模，共同打造元宇宙。

明道中學校長汪大久表示，元宇宙是真實與虛幻交錯的世界，是不可抗拒的未來科技趨勢，學校即將要打造的元宇宙不僅徵求全校師生的創意，同時透過產學合作引進科技大學及業界資源，讓中學生更能完整參與從無到有的創造過程；希望能在今年10月校慶、12月的聖誕節草地音樂會活動等，都能展現明道元宇宙的成果。