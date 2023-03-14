陪著aMEI唱遍大小舞台的麥克風小白，做成縮小版的迷你麥克風一卡通。（一卡通公司提供／高雄洪靖宜傳真）

張惠妹《aMEI ASMR 世界巡迴演唱會》將於3月底在高雄巨蛋一連開唱10場，門票一開賣12分鐘就售罄。一卡通公司為滿足粉絲的期待，首次與aMEI演唱會主辦單位攜手合作，打造5款演唱會限定版周邊紀念一卡通，其中還將陪著aMEI唱遍大小舞台的麥克風小白，做成縮小版的迷你麥克風一卡通，相當吸睛。

一卡通公司首次發行的《aMEI ASMR 世界巡迴演唱會》周邊一卡通，共有5款，其中2款以演唱會主視覺為主要設計的ASMR《你在看我嗎》、ASMR《血腥愛情故事》一般標準卡，還有2款很有aMEI態度的aMEI ASMR《彩虹》2D造型一卡通，及鐵粉們看了會會心一笑KUSO的ASMR《跳動禁止先不要》2D造型一卡通。

此外，一卡通公司還特別重磅推出ASMR《小白》立體一卡通，將陪著aMEI唱遍大小舞台的麥克風小白，做成縮小版的迷你麥克風一卡通，嗶卡時ASMR LOGO還會亮起桃紅色燈光。

一卡通公司表示，這次5張一卡通有各自獨特的設計和主題，希望能讓粉絲們為這次的演唱會留下深刻的記憶點，系列票卡將在2023年3月31日高雄巨蛋首場演出日起正式開賣，僅在演唱會周邊攤位區販售。

此外，高雄市政府為迎接2至4月預計超過20萬名外地歌迷到高雄欣賞新好男孩、西城男孩、BLACKPINK、張惠妹、大港開唱及五月天等逾20場國內外歌手及樂團大型演唱會，精心規劃「加食延暢」活動，讓歌迷們在欣賞演唱會之外，還能體驗到高雄熱情城市的娛樂和美食。

歌迷們只要憑著演唱會的「票根」，就可以在高雄市區的各大景點和商家獲得優惠，優惠類型除了有餐酒館、餐廳、宵夜，還囊括遊山玩水、購物吃美食等，另外文化局也有加碼，憑每張演唱會門票購買文化遊艇指定航線，可享船票折抵100元的優惠活動，就是要讓樂迷來高雄續攤享澎湃。