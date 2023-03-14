台中國家歌劇院光之曲幕推出《我．我們》影像版，絢麗影像猶如奇幻夢境。（台中國家歌劇院提供／陳淑芬台中傳真）

布拉瑞揚舞團最新舞作《我．我們》第一部曲，將於將於台中國家歌劇院首演，舞團圖繪與視覺藝術家合作共創「影像版」，從排灣族人的夢境延伸出絢麗如同奇幻夢境影像，將在「光之曲幕」登場。歌劇院藝術總監邱瑗14日表示，節目開啟觀演新模式，從舞台演出到「光之曲幕」投影，讓觀眾尋找「排灣魂」。

2023 NTT Arts NOVA推出布拉瑞揚舞團最新舞作《我．我們》第一部曲，將在3月24至26日推出世界首演，舞團藝術共創群圖繪藝術家磊勒丹．巴瓦瓦隆與視覺藝術家徐逸君以演出主視覺為基底，合作共創「影像版」，即日起至4月5日在歌劇院2樓的「光之曲幕」登場。

歌劇院表示，在排灣族傳說中，人死後到神靈界會經歷3次死亡，第1次變成百步蛇、第2次變成鷹、第3次化為水。《我．我們》「影像版」的創作概念從排灣族人的夢境延伸，由霓虹閃爍的城市夜晚啟幕，由匍匐在叢林的蛇，轉身變成鳥瞰世界的老鷹，再化為水融入海洋。

排灣族藝術家磊勒丹創作靈感多來自部落及生活經驗。他表示，「影像版」分為6段全長8分鐘，透過夢境講述生命循環，絢麗影像如同做了一場無所限制、不斷循環的夢。徐逸君從事錄像、劇場影像及大型活動影像規劃多年，個人裝置作品曾展覽於臺北市立美術館、巴黎市政廳等。

台中國家歌劇院擁有獨特涵洞及圓弧曲牆建築，內部宛如巨型白色洞窟，自2020年起將2樓大劇院前打造成沉浸式投影場地「光之曲幕」，不定期推出節目展出。