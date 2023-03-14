近日一張工地老鼠遭到水泥「灌漿封屍」的照片引發網路熱議。對此，房市專家Sway表示，其實不只老鼠，啥菸盒、用過的保險套其實都很常見，若有衛生紙或衛生棉一定是用過的，「不少建商的水準就這樣」，若民眾因此向工地主任投訴，對方可能還會偷偷在主臥室牆角尿尿，自然風乾後交屋，讓屋主以為「這是新屋的味道｣。

Sway在臉書粉專「Sway房市觀測站」發文指出，設有「特定地點才可以吃東西｣規定並執行的工地比較好，聘用台勞的工地也較乾淨，「因為講會聽、罵會改、給的薪水也較高，他頂多亂丟菸蒂，忍不住的排泄物會用水沖一下，至於外勞，工地主任不會講泰國話啦，怎麼盯？」

Sway提到，工地發生半夜起火的意外，可能是工人在工地烤肉、寒流來起火暖身，也有可能是偷接電、亂接電導致器械起火；腐屍有9成9是因為工地任人進出沒管制，「一不小心死在裡面也沒人知道，直到聞到味道，處理一下後就當作沒這回事」。Sway建議，「還是完工的成屋比較好，可以檢查，聞一聞有沒有特殊味道，再考慮要不要買」。

對此，許多網友紛紛回應，「我還看過插座孔裡面塞檳榔渣」、「我家大樓還是半成品時來工地看，牆壁塞檳榔、菸蒂、工作手套，而且幾乎每戶都有，台灣的工人真的很多見不得別人好嗎？」、「就是有這樣的工人拉低了自己的水準。在日本藍領會被說成是職人，那是因為他們尊重自己的工作，所以會用的乾乾淨淨的」。

另外有曾做工地的內行人指出，其實因為工地太大，小動物、昆蟲封屍蠻常發生的，等到屍臭出來才知道在哪裡，工人還得打掉重新填漿，Sway則說明，更常見的是建商為了省下工時，會直接用粉刷層蓋掉。

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