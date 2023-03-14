中央推動8年20萬戶社會住宅，規畫在汐止大同段、厚德段國有地打造900戶社會住宅，卻在日前地質鑽探時發現營建廢棄物與IC晶片等垃圾，因清理曠日廢時加上所費不貲，向新北市都委會申請撤案，900戶社宅興建案確定胎死腹中，地方民眾惋惜。國家住都中心今證實此事並表示已在白匏湖規畫1500戶社宅，滿足地方需求。

汐止大同段及厚德段的文高用地為國有土地，因無興建學校需求，內政部向新北市府申請土變更，希望打造社會住宅，基地約4.1952公頃，有1.3448公頃規畫變更為社會福利設施用地。

日前地質鑽探時，卻發現14處鑽探孔位皆有回填的營建廢棄物，還有水管、塑膠袋、塑膠片、破布、麻布袋等垃圾，甚至有IC晶片；內政部評估廢棄物清理作業期程約需13個月，清理經費約需4.26至4.5億元，向新北市都委會撤銷土地變更案，全案終止。

國家住都中心執行長黃景茂表示，垃圾處理曠日費時，加上該土地需經重劃才能取得建地，時程不符合效益，確定終止此案，但已在白匏湖規畫另1500戶社宅。

民進黨新北市議員張錦豪表示，若無法興建社宅，也該還地於民，爭取為綠地、簡易球場；國民黨議員白珮茹則認為，土地是中央所有，當初就是管理不當，才有非法傾倒問題，有垃圾就該清，呼籲中央應該提出新的活化計畫。