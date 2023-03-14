00923的群益台灣精選高息ETF近5日均量也近三萬張，為47檔台股ETF排名中的第四大，顯示出低碳龍頭ETF不但受投資人青睞，也是不可逆的投資「碳金」大趨勢。

投信法人分析，00923主要追蹤指數是臺灣指數公司特選臺灣ESG低碳50指數，也是首檔納入成分股低碳訴求的指數，也同時考量ESG評鑑、獲利性及企業市值，其篩選機制為精選台灣永續評級等級BBB級(含)以上，且未列重大性事件黑名單企業，並排除涉及爭議性產業，再進一步挑選近一年ROE>0、已獲利企業，保留自由流通市值前100大企業，且分別排除金融業與非金融業碳密度指標 最高20％的企業，最終按市值挑選前50大，可說是經過層層淨化，精選台灣市值前50大低碳龍頭公司，布局追蹤該指數的ETF有助投資人既掌握企業獲利動能，也能兼顧碳金商機。

群益台灣ESG低碳50ETF(00923)經理人洪祥益表示，台股近期雖受美國矽谷銀行(SVB)倒閉事件影響表現震盪，不過由於台灣相關曝險部位非常低，實質影響並不會太大，不過，短期間仍將打壓市場風險偏好情緒，ETF有幾個很好的機制。例如：分散以及汰弱換強。

以台股而言，台股ETF的波動度相對個股與大盤低，更是存股族投資人長期穩健投資的好選擇，其中建議投資大型龍頭公司為主，較能兼顧收益及波動，若再加上投資趨勢所及的低碳ESG題材，未來隨著低碳變成投資顯學後，預期資金流入的幅度將會持續擴大，正所謂「資金動能之所在，股價動能之所在」，在資金浪潮的推動下，低碳ETF後市表現更可期，投資人可逢低分批布局建立核心部位。