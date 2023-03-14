大陸兩會閉幕，中國政府新一屆領導層經全國人大選舉產生。官媒新華社刊文揭秘新一屆國家機構領導人選如何產生，早在去年中共二十大之前，中共中央就對今年兩會人事安排做好考慮，中共總書記習近平就此親自談話調研，習近平等中央領導人在去年春季，聽取了300多人的意見建議，整個人選醞釀過程保密要求高，自始至終沒有出現說情打招呼、跑風漏氣的現象。

新華社周二發表《擔當時代重任，創造新的偉業——新一屆國家機構和全國政協領導人員產生紀實》指出，早在研究二十大人事安排時，黨中央就對做好今年全國兩會換屆人事安排工作作了通盤考慮。

根據中央政治局常委會安排，在對二十屆中央領導機構人選進行個別談話調研的同時，就新一屆國家機構和全國政協領導人員有關人選，當面聽取了黨和國家領導人、正省部級、軍隊戰區級正職以上黨員主要負責同志和其他十九屆中央委員的推薦意見和有關建議。

談話調研時，不僅推薦二十屆中央政治局委員、書記處書記人選，還一並推薦新一屆國務院有關領導人選和全國人大、全國政協黨內副職人選，最高人民法院院長、最高人民檢察院檢察長人選；既推薦繼續提名、轉任人選，還推薦新提拔人選。

習近平親自進行個別談話調研。2022年4月至6月，習近平和中央有關領導人聽取了300多人的意見建議。談話調研期間，整個人選醞釀過程紀律要求嚴、保密要求高，沒有出現說情打招呼、跑風漏氣的現象。

2022年9月，十九屆中央政治局在提出二十屆中央領導機構的組成方案時，對國家主席、副主席，全國人大常委會委員長，國務院總理、副總理、國務委員，中央軍委主席、副主席、委員，全國政協主席等人選，一並進行了研究，統籌提出了安排建議。

二十大閉幕後，根據工作和班子結構需要以及個別談話調研聽取意見、組織掌握的情況，經過充分醞釀、反覆比選，研究提出新一屆國家機構和全國政協領導人員人選建議名單，並分別向二十屆中央政治局常委等匯報聽取意見，分別與二十屆中央政治局委員、書記處書記進行溝通聽取意見。

2023年2月，經中央政治局常委會會議、中央政治局會議審議討論，形成了新一屆國家機構和全國政協領導人員人選建議方案。中央政治局認為，這個建議方案充分發揚了民主，體現了民主集中制原則，人選素質條件、一貫表現和黨內外形象比較好，整體結構比較合理，能夠適應新一屆國家機構和全國政協的工作需要，是一個積極而穩妥的方案。

2月28日上午，習近平主持召開民主協商會，就中共中央擬向十四屆全國人大一次會議推薦的國家機構領導人員人選建議名單和擬向全國政協十四屆一次會議推薦的全國政協領導人員人選建議名單，向各民主黨派中央、全國工商聯負責人和無黨派人士代表通報情況，聽取意見。

2月28日下午，中共二十屆二中全會通過人選建議名單，決定以中共中央名義分別向十四屆全國人大一次會議主席團和全國政協十四屆一次會議主席團推薦。