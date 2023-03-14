何姓民眾也在新光碼頭捕捉到酷似龍捲風的細長型雲朵畫面，搭配一旁的高雄地標85大樓，畫面顯得相當震撼。（民眾何比堅提供）

家住鳳山的王小姐今天下午4時33分左右，到鳳西黃昏市場買菜，驚見天空出現「異象」，她趕緊拿起手機捕捉這特別的畫面，她驚呼說「天啊，我是看見什麼！這是雲還是龍捲風啊？」（柯宗緯翻攝）

獨／高雄天有異象驚見「龍捲雲」？ 天氣專家解答了

高雄市今（14）日傍晚天空出現「龍捲雲」，各地有市民陸續捕捉到難得一見的畫面，一度以為有龍捲風來襲。鳳山1名網友授權本報的影片可見，巨型「龍捲雲」出現在上空，時間在下午4時33分左右，她直呼「天啊，我是看見什麼」。

家住鳳山的王小姐今天下午4時33分左右，到鳳西黃昏市場買菜，驚見天空出現「異象」，她趕緊拿起手機捕捉這特別的畫面，她驚呼說「天啊，我是看見什麼！這是雲還是龍捲風啊？」

另外，貝隆餐廳總監何比堅今天下午4時30分左右在鄰近新光碼頭的貝隆餐廳，捕捉到酷似龍捲風的細長型雲朵畫面，搭配一旁的高雄地標85大樓，畫面顯得相當震撼。他直呼，「這是第一次看到這樣的畫面覺得很驚奇，因此趕快拿手機捕捉」。

對此，高雄氣象站主任陳文信看過照片後，做出解答。他表示，一般天空雲朵不會在沒有外力情況下，產生如此形狀的雲狀，經研判可能是飛機擾動等外力因素造成的。

陳文信進一步分析，這應該是飛機造成的「凝結尾」，並非空氣自然律動而形成，今天高雄天空3000至4000公尺中層水氣較多，飛機熱氣擾動雲，就會造成這樣的凝結尾。

據了解，所謂的凝結尾就是俗稱的「飛機雲」，是一種由噴氣式飛機引擎排出的濃縮水蒸氣形成的可見雲。形成原因為飛機引擎所排出的高溫廢氣在空氣中冷卻時，會迅速凝結成微小水滴。在空氣溫度夠低的情形，飛機雲也可能由細小的冰晶構成。