爭取台中教育大學增列為特教生升學甄試考場，立法委員張廖萬堅去年在立法院提案，獲得善意回應，而為讓考場區域的相關設施更符合特教生需求，教育部補助千萬元進行無障礙環境改善，教育部學生事務及特殊教育司長吳林輝14日並會勘身心障礙學生升大專校院甄試考場，了解目前準備情況。

張廖萬堅指出，特教生升學甄試，過去從桃園到屏東僅彰師大、高師大2個考場，卻有上千名考生應試，許多人得跨越好幾個縣市參加考試，徒增不便，為讓考生們能方便應考，他去年在立法院要求教育部增列中師大為考場，獲得教育部善意回應。

為完善中教大的校園環境，能提升身心障礙考生適合的活動空間，張廖萬堅與教育部去年實地會勘，並由教育部補助千萬元進行校園無障礙環境改善，近日已完成空間改善，張廖萬堅特別感謝中教大的協助，他說，學校在最短時間內完成教室、廁所及坡道等無障礙設施的改善，值得肯定。

台中教育大學表示，今年共有430名考生報名在中教大應試，是全台報名人數第4多的考場，可見新設考場的必要性，目前針對試務相關作業積極準備中。

張廖萬堅說，「應試期間交通費及住宿費補助方案」，除補助快縣市的低收考生及陪考人，今年並納入離島及偏遠地區學校考生。