中華民國家庭牙醫學會副理事長黃耀慧指出，過去認為「飯後漱口」有助於清潔，但這個做法只能沖掉口腔內的食物殘渣，無法去除牙菌斑。（王家瑜攝）

新冠疫情口罩令解封，終於能夠嶄露燦爛笑容！但口腔疾病肆虐全球，幾乎每2人就有1人罹患，不僅導致自信喪失、焦慮等心理症狀，還會影響人際關係，連學業成就都受限。牙醫師提醒，過去認為「飯後漱口」有助於清潔，其實只能清除食物殘渣、無法去除牙菌斑，「飯後刷牙」才是最佳方案，如果不方便刷牙，可以嚼無糖口香糖替代。

世界衛生組織去年11月發表全球口腔健康狀況報告書指出，全球約有35億人罹患口腔疾病，其中以「恆牙未治療齲齒」占比最高（57.1％），高達20億人口，其次為「嚴重牙周疾病」、「乳牙未治療齲齒」和「全口缺牙」。

每年3月20日是「世界口腔健康日」，今年主題為「Be Proud of Your Mouth」（以口腔健康自豪）。中華民國家庭牙醫學會副理事長黃耀慧說明，320的涵義包括「健康成人應有32顆牙且零蛀牙」「兒童有20顆乳牙」「老年人應至少保有20顆牙」。

隨著疫情解封，民眾開始脫下口罩恢復常態生活。黃耀慧指出，口腔疾病不只是導致牙痛，還會導致自信喪失、孤僻、恐懼，並影響社會互動、降低生產力等；過去也有針對兒童、大學生的研究發現，口腔疾病會影響學業成就，「想要一輩子有燦爛笑容，就要好好照顧口腔健康！」

黃耀慧指出，過去認為「飯後漱口」有助於清潔，其實這個做法只能沖掉口腔內的食物殘渣，無法去除牙菌斑，「使用含氟牙膏刷牙」才是標準做法；近年提倡刷牙後以少量清水漱口即可，如果用力過猛，反而把牙膏中的氟化物通通沖掉了。

如果出門在外，飯後不方便刷牙，可使用含氟漱口水或嚼食無糖口香糖替代。黃耀慧指出，漱口水有抗菌效果，其中的氟化物可幫助修復牙齒受到的傷害，而無糖口香糖可降低28％蛀牙發生率，並有效控制牙菌斑數量。

黃耀慧進一步說明，由於嚼口香糖會刺激唾液分泌，而唾液正是對抗齲齒的天然防衛機制，能沖走食物殘渣、中和牙菌斑產生的酸性物質，且含有許多礦物質，可調節酸鹼值，使口腔環境恢復正常狀態。但他強調，嚼無糖口香糖不能取代刷牙，僅能當作維持口腔健康的輔助方法。