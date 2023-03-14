自由車環台賽14日進入第3站「浪漫台3線站」。（陳淑娥攝）

「2023國際自由車環台賽」自3月12日至16日展開，全球31個國家、22支車隊、共184位國際自由車好手來台競輪，14日賽事進入第3站「浪漫台3線站」，象徵選手最高榮譽的「黃衫」由日本右京車隊KREDER Raymond獲得、代表亞洲總冠軍的「藍衫」則由泰國國家隊的CHAIYASOMBAT Thanakhan拿下、比利時樂透車隊的DE DECKER Tijl則拿下單站冠軍及衝刺王綠衫冠軍。

台中市客委會表示，「浪漫台3線站」參賽車隊上午9時30分自新竹高鐵站旁出發，途經竹北、新埔、關西、橫山、竹東、北埔、峨嵋、三灣、南庄、獅潭、公館、大湖、卓蘭，約於中午12時55分進入台中東勢區，並沿台3線經東勢大橋進入石岡區，領先車隊於下午1時15分抵達第3站賽事終點石岡旅客服務中心。

其中象徵選手最高榮譽的「黃衫」由日本右京車隊的KREDER Raymond獲得、代表亞洲總冠軍的「藍衫」則由泰國國家隊的CHAIYASOMBAT Thanakhan拿下、比利時樂透車隊的DE DECKER Tijl則拿下單站冠軍及衝刺王綠衫冠軍、英國崔拿堤車隊的GOMEZ GOMEZ Camilo Andres拿下敢鬥賞白衫冠軍、澳洲聖喬治隊的AITKEN Jack拿下登山王圓點衫冠軍，現場氣氛熱絡、場面盛大。

客委會主委江俊龍表示，台中市境內的「浪漫台3線站」賽道長約14.5公里，為確保賽事順利舉行，市府在賽前召集17個機關單位召開協調會議及賽道沿線勘查，保障各國選手參賽安全。

另為展現台中客庄魅力，市府團隊也大力行銷在地文化產業特色，今日特別邀請東勢及石岡公所、在地鄉親與學校師生，籌組數十隊富客家人文風情的特色加油站，並邀請約1400位市民朋友在賽道周邊一同加油助陣，讓國際選手感受客庄純樸、熱情的人情味。