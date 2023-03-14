國道3號茄苳路段貨櫃車事故 下班車潮受影響 18:012023/03/14 中時新聞網 簡銘柱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國道3號茄苳路段南向102.4公里處事故。（簡銘柱翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今（14日）下午5時許，國道3號南向102.4公里處茄苳路段事故，現場貨櫃車發生車禍，目前是下班時間車潮嚴重回堵，國道警察已到場處理，請用路人小心駕駛。 松山彩虹橋下運動竟遭男子持刀追逐 警獲報壓制送辦 人夫好心幫妻「水果去籽」 網一見笑歪：用妙鼻貼比較快 國1岡山段「5車連環撞」 疑未保持安全車距釀禍 #國道3號 #茄苳 #貨櫃車 #車潮 #路段 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 北市拋「開放路肩」救內科塞車 與中央喬不攏 12:132023/03/05 生活 疑自駕輔助釀禍！457萬賓士國3撞緩撞車 車頭撞爛畫面曝 10:282023/03/06 社會 台中20分鐘湧1500車次 南陽國小再爭取設接送區 04:102023/03/14 地方新聞 開放路肩救內科塞車 地方中央喬不攏 04:102023/03/06 地方新聞 基隆港車禍！司機下車查車況 後方貨櫃車直接撞上輾斷腿 12:152023/03/02 社會 國道3號邊坡起火「濃煙遮蔽視線」 警方呼籲避免變換車道 15:312023/03/05 社會 金門車禍頻傳道安堪慮 24小時內4起5傷民心驚！ 17:062023/03/04 社會 驚悚影片曝 貨櫃車國道失速暴衝 撞護欄橫卡車道 17:272023/03/02 社會 疑輪胎脫落大貨車翻覆1人傷 國1北上新營段回堵4公里 12:472023/03/10 社會 和美交流道恐怖車禍！ 「小貨車頭鑽進大貨車底」駕駛遭壓死 16:042023/03/03 社會 民眾抱怨「這兩種」車位畫太多 交通局：佔用恐吃罰單 16:522023/03/07 生活 開車地獄？小孩突竄出馬路險遭撞 駕駛怒公布台南這危險路段 18:032023/03/05 社會 環台自行車賽桃園3／6預演 各區交管禁行路段時間一次看 12:162023/03/05 生活 自由車環台賽桃園登場 31個國家與會 04:102023/03/14 地方新聞 北宜超跑群「殺人式開法」 逆向直衝騎士畫面全都錄 10:542023/03/07 社會 2023國際自由車環台公路大賽 浪漫台三線站3／14盛大舉行 15:462023/03/05 體育 澎湖廟宇百萬神桌遭調包 疑「內神通外鬼」警追幕後黑手 07:272023/03/12 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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