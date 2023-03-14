港股13日上漲376點後，14日重拾弱勢，一度跌逾500點，失守百天線（現處19,311）收盤。恒指開盤跌171點，報19,524，跌幅曾收窄至56點，最高至19,639，午後跌破早段低位，最多跌573點，最低至19,122，尾盤跌幅收窄。