香港信報報導，最終恒指收報19,247，跌448點或2.3％，國指收報6,439，跌2.3％，科指收3,790，跌2.6％。全日成交額為1,308.95億港幣。
個股方面，騰訊全日升1.3％，收367.6港幣，成交額為65.7億港幣，為交易最多股份。中芯全日飆7％，為升幅最大藍籌。
港股13日上漲376點後，14日重拾弱勢，一度跌逾500點，失守百天線（現處19,311）收盤。恒指開盤跌171點，報19,524，跌幅曾收窄至56點，最高至19,639，午後跌破早段低位，最多跌573點，最低至19,122，尾盤跌幅收窄。
香港信報報導，最終恒指收報19,247，跌448點或2.3％，國指收報6,439，跌2.3％，科指收3,790，跌2.6％。全日成交額為1,308.95億港幣。
個股方面，騰訊全日升1.3％，收367.6港幣，成交額為65.7億港幣，為交易最多股份。中芯全日飆7％，為升幅最大藍籌。
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