香港信報報導，最終恒指收報19,247，跌448點或2.3％，國指收報6,439，跌2.3％，科指收3,790，跌2.6％。全日成交額為1,308.95億港幣。

個股方面，騰訊全日升1.3％，收367.6港幣，成交額為65.7億港幣，為交易最多股份。中芯全日飆7％，為升幅最大藍籌。

恒指收跌68點 中石油漲4.4％
恒指震盪收跌190點 阿里巴巴挫近5％
港股半日漲82點 科指跌0.6％
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