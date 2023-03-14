滙豐投資管理全球基礎建設投資團隊主管Giuseppe Corona指出，全球上市基礎建設是公開市場中一個快速成長的利基市場，投資範疇的市值自2010年至2021年已成長一倍，且全球上市基礎建設股票相較於全球股票展現出防禦性的特性。

他強調，當全球人口激增，不少問題也隨之浮現，除了缺水、缺電、缺資源之外，交通、網路塞車的情形可能更為嚴重，鐵路、公路、機場等基礎建設腳步必須跟上。基礎建設資產因投資金額龐大，多數為寡占或獨占，因此日日滲透到每一個人的生活。

Giuseppe說明，為了應對疫情對經濟的打擊，各國政府推出了龐大的財政政策，而基建往往被視為提振經濟增長的有效措施之一。例如美國便將投入2.6兆美元發展基礎建設，全方位地升級、維修或更換老化各種基建，例如道路、橋樑和供水網絡等。此外，歐洲推出的綠色協議，則旨在向零碳排放的未來進發。歐盟委員會預計將投入4兆5,000億歐元的資金加速投入能源轉型與基礎建設，推動眾多基建項目在數年內完成，將惠及再生能源和電網基建。

滙豐全球基礎建設收益基金經理人劉柏廷補充道，基礎建設具有人人都需要的特性，加上聯合國預估人口將在2050年激增至近100億的此一爆增趨勢下，需求會只增不減；其次，基建設施是整個社會得以正常運作的根本，無論經濟環境順逆與否，基建設施都在保障全球數10億人的生活，正正是這種穩定性，使得基建行業有望成為通膨升溫下的防守型工具。

劉柏廷分析，隨著全球疫苗接種率進一步上揚，多個國家已開始重啟經濟，對於交通運輸的基建需要也預計隨之增加。而即使撇除在短期內振興經濟的需要，長遠而言，全球各地也有增加基建支出的長期需要。在眾多基建的類型中，他認為最具長遠投資潛力的四大主題包括公用事業、能源基建、大眾運輸及通訊服務等。