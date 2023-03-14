儘管受到轉投資重創，不過，中華表示，本業仍有獲利，且財務健全，尚有充足保留盈餘，董事會14日也通過股利發放，預計每股將發出4元現金股息。
防疫險拖累 中華汽車去年每股大虧14.22元 仍配息4元
中華汽車（2204）14日公布財報，受轉投資新安東京防疫險損失影響，全年稅後虧損達77.58億，每股大虧14.22元，創歷年最大虧損。不過，公司表示，若排除新安產險影響，去年每股純益8.34元，仍維持成長，顯示本業持續穩定獲利。
中華汽車（2204）14日公布財報，受轉投資新安東京防疫險損失影響，全年稅後虧損達77.58億，每股大虧14.22元，創歷年最大虧損。不過，公司表示，若排除新安產險影響，去年每股純益8.34元，仍維持成長，顯示本業持續穩定獲利。
儘管受到轉投資重創，不過，中華表示，本業仍有獲利，且財務健全，尚有充足保留盈餘，董事會14日也通過股利發放，預計每股將發出4元現金股息。
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