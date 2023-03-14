儘管受到轉投資重創，不過，中華表示，本業仍有獲利，且財務健全，尚有充足保留盈餘，董事會14日也通過股利發放，預計每股將發出4元現金股息。

易華電去年每股賺0.88元 擬配息0.45元
英業達去年每股賺1.71元 擬配息1.5元
AES-KY去年獲利創高 每股盈餘37.67元
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