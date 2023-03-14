依台版CRS「金融機構執行共同申報及盡職審查作業辦法」規定，我國金融機構每年6月都會申報CRS資訊給財政部，而財政部會在每年9月交換CRS資訊給簽署國。

我國CRS自2019年上路、2020年首次交換3.8萬筆CRS帳戶資訊給日本與澳洲，2021年交換13萬筆資訊給英、日、澳，2022年則擴大至14.6萬筆，主要是台灣與交換國經貿往來更為密切。

根據財政部統計，日籍人士在台帳戶共10.4萬筆，合計帳戶餘額為新台幣1.79兆元。澳籍人士在台帳戶總共2.2萬筆，合計帳戶餘額為新台幣2,045億元。至於英籍人士在台帳戶為1.8萬筆，合計帳戶餘額為新台幣973億元。

財政部指出，目前異常的是國人赴日開戶數減少，但帳戶餘額增加，這部分財政部正在了解原因。

財政部強調，財政部自協定夥伴國取得前述金融帳戶資訊，需依據所得稅協定及租稅協定稅務用途資訊交換作業辦法規定，嚴格落實保密及資料保護措施，且該等交換資訊係供稅捐稽徵機關評估逃漏稅風險及選案參考使用，不會直接用於課稅。

財政部指出，稅捐稽徵機關如依該等資訊認定具逃漏稅風險案件，仍應於依法蒐集並查得事證，確認涉及逃漏稅情事後始得核課，以維護納稅者權益。

財政部呼籲，納稅義務人如發現有短漏報相關稅目，應儘速向稅捐稽徵機關補申報及補繳稅款；如因從事跨境交易面臨雙重課稅，可依據我國已生效34個避免所得稅雙重課稅協定規定，消除重複課稅問題。