馬來西亞12歲童星布特里拉法莎（Puteri Rafasya），出演過多部知名戲劇，在社群也擁有超過11萬粉絲追蹤，日前，她在片場拍戲時，被一名屁孩惡作劇抽走椅子，導致她重摔，臀部與腰部骨折，雙腳麻痺至今無法行走，必須包尿布度日。
據《中國報》報導，布特里拉法莎上月在拍攝新劇時，本來坐在椅子上的她，突被一名不知哪來的孩童抽走她的椅子，導致她失去重心重摔在地，身體還撞到旁邊的攝影器材，緊急送醫院治療。
而她的媽媽表示，女兒的情況仍在持續惡化，因臀部與腿部骨折，根本無法站起來走路，只能躺在病床上和坐輪椅，且連她的神經系統也失去知覺，導致雙腳麻痺下尿失禁，必須包尿布。
更讓媽媽生氣的是，事發至今肇事孩童的家屬仍保持沉默，甚至冷漠無理、漠不關心，一點都不願意負責任。讓他們非常失望。據悉，肇事孩童是現場某一位演員的家人。
布特里拉法莎2018年開始演戲，雖然年紀小但演技精湛，因為收獲不少粉絲支持，IG有超過11萬粉絲，上個月5日才在頒獎典禮獲獎，未料過沒多久就發生意外。
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