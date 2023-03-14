中華隊馮俊凱（中）在終點前切右路卡位成功，在終點衝刺大戰中搶下單站第4，為亞洲最佳表現選手。（國際自由車環台賽提供）

2023年國際自由車環台公路大賽在新冠肺炎疫情過後，再次回歸亞洲巡迴賽的春季賽事，14日「白色情人節」這天進入第3站「浪漫台三線站」，多達60名車手在終點線上演大集團衝線戲碼，世界二級職業車隊比利時樂透隊的21歲小將德泰吉（Tijl De Decker）以3小時46分18秒奪下單站冠軍，日本右京車隊的荷蘭籍車手克雷德（Raymond Kreder）續披黃衫；而前一天不走運的中華隊在雙雄馮俊凱、杜志濠聯手合作下，最終由馮俊凱取得單站第4、亞洲第1的佳績，也成功為自己扳回顏面。

第3站浪漫台三線站從新竹高鐵站出發，終點設於台中石岡旅客服務中心，是長達154.5公里蜿蜒曲折的賽道，沿途穿梭客家風情的新竹縣、苗栗縣、台中市3縣市，是本屆環台賽唯一跨縣市的站別。

馮俊凱一掃前一天的怨氣，在浪漫台三線成功扳回顏面，騎出單站亞洲車手的最佳成績，單站第4的名次也僅次於2019年彭源堂的第2名，馮俊凱說：「因為我們現在只能拚單站，現在跑法跟去年會有很大不同，因為我們團隊成績很難卡在好位置，只能在夾縫中找機會，只能努力在領先集團中保留體力來做最後衝刺。」

中華隊雙雄馮俊凱、杜志濠兩人半途開始集結，雖在仙山時一度落掉，但兩人互相合作成功重返領先集團並且搭上最後的衝刺列車，由馮俊凱取得單站第4佳績，比較可惜是，杜志濠在最後100公尺沒有卡好位，杜志濠說：「旁邊有日本愛三車隊衝出來，稍一猶豫沒有跟上，最後是順順著跟著進終點。」杜志濠最終獲得單站第21，亞洲排名回升到第12，但與亞洲第一藍衫車手采亞頌巴（Thanakhan Chaiyasombat）依舊維持一樣的45秒差距。

2023年國際自由車環台公路大賽經過3站賽事後，獲黃衫和圓點衫的車手不變，日本右京車隊的荷蘭籍車手克雷德在第3站獲分站第3，總成績以累積8小時25分59秒成績續保黃衫。

自由車環台公路大賽15日進入南投縣站的「皇后」賽站，總長165.57公里也是今年環台賽的最長一站，也是南投縣站暌違4年後重返環台賽，成為決定今年環台賽另一站關鍵賽事。