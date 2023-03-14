大陸男星包貝爾以一顆光頭造型闖蕩演藝圈，參演許多影視作品，由於外型平凡多為配角，他2014年娶女星包文婧，夫妻倆上節目時常曬恩愛，包貝爾透露妻子對他非常崇拜，包文婧更說丈夫比金城武還要帥，令外界感到不解，近日包貝爾被狗仔拍到與美女上酒吧，引起不少網友議論。

大陸媒體拍到男星包貝爾和一女子從酒吧出來，包貝爾看到鏡頭後立刻轉頭走人，留下女子在原地看著包貝爾遠去，該女子的身分並非包貝爾妻子包文婧，因此許多網友猜測包貝爾是不是出軌被抓包，目前包貝爾和包文婧都尚未對外回應。

狗仔拍到包貝爾和一名年輕女子從酒吧出來。（圖／微博）

包文婧認為老公比金城武還要帥。（圖／微博）

不少網友翻出包文婧以往的言論，她對包貝爾相當崇拜，某次參加綜藝節目錄製，當著章子怡、袁詠儀、張嘉倪、謝娜等女星的面前表示，被包貝爾的長相和才華吸引，並說「不然我圖什麼？」讓其他女星相視一笑，包文婧更直呼老公長得帥，讓謝娜忍不住調侃「妳是命裡缺光頭？」袁詠儀不解詢問「她老公肯定是比金城武還要帥」，包文婧肯定回應「不然呢？」堅定認為包貝爾比金城武還要帥，讓在場眾人無語。

此外包文婧曾透露和女星孫怡因包貝爾鬧得不愉快，她解釋自己沒見過孫怡，包貝爾和孫怡合作，劇中有吻戲包貝爾沒報備，讓包文婧感到不安，深怕孫怡會愛上包貝爾，且為了杜絕老公身邊的誘惑，她曾將包貝爾手機中單身女性聯絡方式全數刪除。包文婧的言論遭到不少網友批評，認為她是想太多，包文婧也在直播中道歉，強調自己沒有要攻擊任何人，別人也從來沒有惡意，只是對自己很沒自信，加上當時她也沒什麼事業，老公包貝爾的演藝事業卻蒸蒸日上，並非針對孫怡。