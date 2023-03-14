中國黑道數十年來在泰國從事非法犯罪活動，像是賭博、洗錢、毒品、軍火貿易，甚至人口販運，並藉當地官員的幫助，規避法律問題，其中以泰國警察部門尤為嚴重。對此，中國駐泰大使館表示，支持泰政府打擊中國黑道在泰犯罪活動，澄清該群體不能代表所有中國公民，並稱「第三方勢力」企圖藉此「抹黑中國，破壞中泰友好合作關係」。

根據泰國公共電視台（Thai PBS）報導指出，去年10月下旬，曼谷一家主要以中國人為客群的無照娛樂場所遭突擊搜查，意外曝光泰國另類國安問題。當時突襲超過上百人的毒品檢測呈陽性，還沒收了各種派對毒品、豪車和賭博設備。

綽號「土豪」、擁有泰國籍的中國人猜納（Chainat Kornchayanan）與這家酒吧有關。猜納20多年前來到泰國，娶了泰國警察總長巴拉查（Pracha Promnok）的侄女、泰皇家警察外交事務處上校萬塔納妮（Wanthanaree Kornchayanant）後取得泰國籍；他還於2021年向執政的人民力量黨捐贈了300萬泰銖。

據當時負責搜查行動的泰國皇家警察署副署長蘇拉切（Surachate Hakparn）表示，猜納的組織是在曼谷和春武里非法經營娛樂場所的五個中國團伙之一。

中國黑道在泰犯案，引起泰國人普遍關注。但去年11月隨著一些關鍵人物被釋放、刑事指控被撤銷，泰警對黑道的調查似乎失去了動力。這時，有泰國浴大王、爆料大王之稱的前議員丘威（Chuwit Kamolvisit）爆料，揭露泰國警察貪汙問題和與中國黑幫勾結。爆料引發了群眾壓力，迫使泰警對猜納提出指控。5名曼谷警察隨後因涉嫌受賄被開除，其中級別最高的員警是1名上校，猜納的妻子也因涉嫌洗錢被開除。

丘威和泰反對黨議員的爆料表明，一些涉案的黑道頭目已在泰國生活30多年。余新奇（音譯，Yu Xinqi），據稱經營一個類似於猜納的黑幕商業網絡。泰國前進黨議員廊西曼（Rangsiman Rome）指控余新奇非法建立泰國陝西同鄉會掩護犯罪活動，利用該協會與包括僧侶在內的泰國政界人士建立關係；余新奇幫大約7000名中國公民辦理長期居留學生簽證，作為拘留泰國的途徑。余新奇被指控非法拉客、違反網路犯罪法（Computer Crime Law）和無照成立同鄉會。

泰警副署長蘇拉切上個月底指控110名移民局警察，包括3名將軍涉嫌濫權和受賄。警方表示，腐敗的移民官員幫助許多中國公民多次續簽學生簽證，甚至允許他們在泰國停留超過20年。

泰國納瑞宣大學（Naresuan）社會科學院副教授韋信（Wasin Punyawuttakul）表示，北京政府6年前發起打擊腐敗的政策，迫使許多「灰色企業」逃往東南亞，「自2015年以來，中國黑手黨就一直在泰國。泰國當局可能沒有意識到這一點，或者他們可能只是視而不見。」

外交和安全事務專家帕尼坦（Panitan Wattanayagorn）認為，如果泰國政府不妥善處理相關問題，這些「中國資本家」恐一個接一個地接管泰國的島嶼。他說，中國黑道已成為泰國安全威脅，呼籲政府對他們進行廣泛打擊。儘管如此，他還是認為，「泰國需要與中國合作，因為這是一個可能影響國際關係的敏感問題；事實上，中國政府也想對付這群人。」

中駐泰大使館日前表示，中方支持泰國政府對涉嫌違法活動的在泰中國公民採取法律行動。大使館聲明提到，「中泰執法部門在打擊網絡賭博、網絡詐騙等跨境犯罪活動中開展了密切合作。 需要澄清的是，涉嫌違法行為只是少數人所為，絕不代表所有在泰中國公民和企業。」

另外，中駐泰大使館還稱，「第三方勢力」企圖藉此問題「抹黑中國，破壞中泰友好合作關係」；但其聲明沒有明確說明所謂的第三方指的是誰。